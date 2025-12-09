Автоэксперт рассказал, как уберечь машину от коррозии зимой

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, как часто можно мыть машину зимой, а также уберечь ее от коррозии. Об этом он сообщил 9 декабря RT.

По словам автоэксперта, зимой водители чаще моют машины, чтобы убрать соль, которой посыпают дороги. Однако он рекомендовал делать это не более четырех-пяти раз. Как уточнил Попов, важнее не частота процедуры, а методы.

Собеседник RT объяснил, что зимой необходимо детально мыть автомобиль, завершая уход обработкой воском. Это средство создает тонкую пленку, которая предотвращает возникновение коррозии, отметил он.