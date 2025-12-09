Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 09
Срд, 10
Чтв, 11
ЦБ USD 76.81 -0.46 10/12
ЦБ EUR 89.43 -0.28 10/12
Нал. USD 78.70 / 78.50 09/12 18:25
Нал. EUR 90.80 / 92.20 09/12 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 486
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 421
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 263
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 980
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Автоэксперт рассказал, как уберечь машину от коррозии зимой
По словам автоэксперта, зимой водители чаще моют машины, чтобы убрать соль, которой посыпают дороги. Однако он рекомендовал делать это не более четырех-пяти раз. Важнее не частота процедуры, а методы. Собеседник RT объяснил, что зимой необходимо детально мыть автомобиль, завершая уход обработкой воском. Это средство создает тонкую пленку, которая предотвращает возникновение коррозии, отметил он.

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, как часто можно мыть машину зимой, а также уберечь ее от коррозии. Об этом он сообщил 9 декабря RT.

По словам автоэксперта, зимой водители чаще моют машины, чтобы убрать соль, которой посыпают дороги. Однако он рекомендовал делать это не более четырех-пяти раз. Как уточнил Попов, важнее не частота процедуры, а методы.

Собеседник RT объяснил, что зимой необходимо детально мыть автомобиль, завершая уход обработкой воском. Это средство создает тонкую пленку, которая предотвращает возникновение коррозии, отметил он.