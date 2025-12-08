В Рязанской области открылись 22 новых фельдшерско-акушерских пункта

В Рязанской области в 2025 году открылись 22 новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАПы), сообщила пресс-служба правительства региона.
Губернатор Павел Малков отметил, что новые ФАПы начали работу на месяц раньше запланированного срока. Все пункты уже оснащены современным медицинским оборудованием и принимают пациентов.
Новые фельдшерско-акушерские пункты открылись в 12 муниципалитетах, включая Кораблинский, Михайловский, Ряжский округа, а также Скопинский, Сараевский, Рязанский и Шацкий районы. Все учреждения получили лицензии на осуществление медицинской деятельности и уже ведут прием пациентов.
Территория вокруг ФАПов также была благоустроена.
В новых фельдшерско-акушерских пунктах проводятся первичные медосмотры и диагностика, диспансеризация и профилактика заболеваний. При необходимости пациенты могут записаться на прием к врачу в центральную районную больницу. Учреждения оснащены всем необходимым оборудованием, включая электрокардиографы, автоматические дефибрилляторы и анализаторы уровня сахара и холестерина.
