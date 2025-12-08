В Рязанской области открылись 22 новых фельдшерско-акушерских пункта

В Рязанской области в 2025 году открылись 22 новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАПы), сообщил пресс-служба правительства региона. Губернатор Павел Малков отметил, что они начали работу на месяц раньше срока. ФАПы расположены в 12 муниципалитетах, включая Кораблинский, Михайловский, Ряжский округа, а также Скопинский, Сараевский, Рязанский и Шацкий районы. Учреждения получили лицензии на медицинскую деятельность, территория вокруг них благоустроена. В пунктах проводят первичные медосмотры, диагностику, диспансеризацию и профилактику. При необходимости пациентов направляют к врачам центральных районных больниц. ФАПы оснащены электрокардиографами, автоматическими дефибрилляторами и анализаторами уровня сахара и холестерина.

Фото: ИД «Пресса»