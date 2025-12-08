Рязань
В Рязанской области открылись 22 новых фельдшерско-акушерских пункта
В Рязанской области в 2025 году открылись 22 новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАПы), сообщил пресс-служба правительства региона. Губернатор Павел Малков отметил, что они начали работу на месяц раньше срока. ФАПы расположены в 12 муниципалитетах, включая Кораблинский, Михайловский, Ряжский округа, а также Скопинский, Сараевский, Рязанский и Шацкий районы. Учреждения получили лицензии на медицинскую деятельность, территория вокруг них благоустроена. В пунктах проводят первичные медосмотры, диагностику, диспансеризацию и профилактику. При необходимости пациентов направляют к врачам центральных районных больниц. ФАПы оснащены электрокардиографами, автоматическими дефибрилляторами и анализаторами уровня сахара и холестерина.

В Рязанской области в 2025 году открылись 22 новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАПы), сообщила пресс-служба правительства региона.

Губернатор Павел Малков отметил, что новые ФАПы начали работу на месяц раньше запланированного срока. Все пункты уже оснащены современным медицинским оборудованием и принимают пациентов.

Новые фельдшерско-акушерские пункты открылись в 12 муниципалитетах, включая Кораблинский, Михайловский, Ряжский округа, а также Скопинский, Сараевский, Рязанский и Шацкий районы. Все учреждения получили лицензии на осуществление медицинской деятельности и уже ведут прием пациентов.

Территория вокруг ФАПов также была благоустроена.

В новых фельдшерско-акушерских пунктах проводятся первичные медосмотры и диагностика, диспансеризация и профилактика заболеваний. При необходимости пациенты могут записаться на прием к врачу в центральную районную больницу. Учреждения оснащены всем необходимым оборудованием, включая электрокардиографы, автоматические дефибрилляторы и анализаторы уровня сахара и холестерина.

Фото: ИД «Пресса»