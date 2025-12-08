В MAX прокомментировали сообщения о сбоях в работе мессенджера
8 декабря пользователи мессенджера Max столкнулись со значительными сбоями в работе сервиса, что подтверждается данными мониторингового сервиса «Сбой. рф». По информации, поступившей в пресс-службу Max, они уверяют, что сервис функционирует в штатном режиме, передает РБК. Тем не менее, по данным «Сбой. рф», было зафиксировано более 2 тысяч сообщений о неполадках, большинство из которых поступило из крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, а также Новосибирская область и Краснодарский край. Дополнительные сведения от Downdetector показывают, что на платформе зарегистрировано свыше 1 тысячи жалоб, среди которых пользователи сообщают о проблемах с загрузкой и входом в приложение и на сайт. Жалобы начали поступать с 9:00 по московскому времени.
