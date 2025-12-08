В Госдуме объяснили, как изменятся правила семейной ипотеки в новом году

С 1 февраля 2026 года в России вводится принцип «одна семейная ипотека на одну семью», который ограничит оформление льготных кредитов одним кредитом на семью. Супруги смогут брать ипотеку только совместно, что исключает получение двух льготных кредитов, а донорские схемы, когда ипотека оформлялась на родственников или знакомых с перепродажей жилья, будут закрыты. Приобретенное жилье должно использоваться семьей, имеющей право на программу. Созаемщики останутся возможны для семей с недостаточным доходом. Основные условия программы сохраняются: льготная ставка, первоначальный взнос от 20%, лимит кредита до 6 млн рублей в регионах и до 12 млн в крупных городах, а также возможность комбинировать льготную и рыночную части кредита.

С 1 февраля 2026 года в России вступит в силу новый принцип «одна семейная ипотека на одну семью», который изменит правила оформления льготных кредитов. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, передает NEWS.ru.

Нововведение направлено на защиту программы от злоупотреблений и сделает ее более адресной.

По словам парламентария, супруги смогут оформлять льготный кредит только совместно, что исключит возможность получения двух кредитов каждым из них, что ранее удваивало объем льготы. Также будут закрыты так называемые донорские схемы, когда льготная ипотека оформлялась на родственников или знакомых с последующей перепродажей жилья. Теперь жилье должно приобретаться именно той семьей, которая имеет право на участие в программе и планирует в нем проживать.

При этом возможность привлечения созаемщиков сохранится для тех семей, чей доход недостаточен для получения кредита без помощи родных. Базовые параметры программы останутся прежними: льготная ставка, первоначальный взнос от 20%, лимит кредита до 6 миллионов рублей в большинстве регионов и до 12 миллионов в крупных агломерациях. Также будет доступна возможность комбинирования льготной и рыночной части кредита.