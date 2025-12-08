Рязанцы стали брать меньше ипотечных кредитов

С января по сентябрь 2025 года рязанцы оформили чуть менее 4,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 17,2 млрд рублей: это более чем на треть меньше, чем за аналогичный период 2024 года. В среднем заемщики брали 3,9 млн рублей на 26 лет и 3 месяца. Информацию опубликовали на сайте Банка России.

Большую часть средств, 11,5 млрд рублей, направили на покупку квартир в новостройках, еще 3,9 млрд рублей ушли на вторичный рынок. На индивидуальное жилищное строительство жители области потратили 1,8 млрд рублей, что в 2,6 раза меньше, чем годом ранее.

Начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин отметил, что «выдачи рыночной ипотеки постепенно растут, но остаются небольшими из-за высоких ставок».

По состоянию на начало октября 2025 года ипотечный кредитный портфель региона составил 128,1 млрд рублей, увеличившись за год на 1,7%.