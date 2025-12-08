Рязанцу через суд вернут похищенные мошенниками 480 тысяч рублей

Установлено, что телефонный мошенник представился сотрудником ресурсоснабжающей организации и убедил 74-летнего пенсионера перевести 480 тысяч рублей под предлогом продления договора услуг связи. Сейчас расследуется уголовное дело. Во время следствия установлен «дроппер», на расчетный счет которого поступили деньги. Им оказался житель Ростовской области. Прокуратура через суд потребовала взыскать с владельца счета деньги и проценты. Перечисление средств находится на контроле прокуратуры.

Рязанцу через суд вернут похищенные мошенниками 480 тысяч рублей. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что телефонный мошенник представился сотрудником ресурсоснабжающей организации и убедил 74-летнего пенсионера перевести 480 тысяч рублей под предлогом продления договора услуг связи.

Сейчас расследуется уголовное дело. Во время следствия установлен «дроппер», на расчетный счет которого поступили деньги. Им оказался житель Ростовской области.

Прокуратура через суд потребовала взыскать с владельца счета деньги и проценты. Перечисление средств находится на контроле прокуратуры.