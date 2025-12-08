Онкологи провели рязанцу операцию с запущенной формой рака прямой кишки

Рязань
Пациент поступил в онкологический диспансер с выраженными симптомами заболевания: резкая потеря веса, нарастающая слабость, боли в животе и анальной области, нарушения стула. Обследование показало наличие злокачественной опухоли прямой кишки с инвазией в мягкие ткани таза и стенку мочевого пузыря. Отмечается, что это клинический случай высокой степени сложности. Лечение разделили на два этапа. Сначала специалисты удалили прорастание в мягкие ткани. Затем выполнили расширенную операцию с удалением прямой кишки и пораженной части мочевого пузыря.

В рязанском онкологическом диспансере провели сложную операцию 62-летнему пациенту с запущенной формой рака прямой кишки. Об этом 8 декабря сообщили в соцсетях регионального минздрава.

Пациент поступил в онкологический диспансер с выраженными симптомами заболевания: резкая потеря веса, нарастающая слабость, боли в животе и анальной области, нарушения стула.

Обследование показало наличие злокачественной опухоли прямой кишки с инвазией в мягкие ткани таза и стенку мочевого пузыря. Отмечается, что это клинический случай высокой степени сложности.

Лечение разделили на два этапа. Сначала специалисты удалили прорастание в мягкие ткани. Затем выполнили расширенную операцию с удалением прямой кишки и пораженной части мочевого пузыря.

Сейчас у пациента нормализуется общее состояние. Осложнений в послеоперационном периоде не возникло.

С мужчиной работают реабилитологи. Составляется индивидуальная программа восстановления, включающая диету, физическую активность и регулярное наблюдение.