Минздрав сообщил о прогрессе в создании трех новых вакцин против туберкулеза

В России успешно продвигаются разработки новых вакцин против туберкулеза. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что одна из трех создаваемых вакцин уже завершила второй этап клинических исследований, передает ТАСС. Мурашко также отметил, что Россия была исключена из списка стран с высоким уровнем распространения туберкулеза.

