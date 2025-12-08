FT: Франция отказалась отдавать российские активы Украине

Франция подтвердила свою поддержку предоставления Украине «репарационного кредита», однако отказалась включать в него средства, замороженные в частных банках страны. Как сообщает Financial Times, французские банки не хотят участвовать в обсуждениях по передаче российских активов Украине, ссылаясь на различные контрактные обязательства. В настоящее время на счетах во французских банках хранится около €18 млрд активов РФ, что делает Францию вторым по величине держателем российских активов в Европе, после Бельгии, где находятся €7 млрд. Представитель Еврокомиссии Олоф Гилл отметил, что информация о замороженных активах является «чувствительной» и подчеркнул, что частные банки могут быть обязаны выплачивать проценты России в зависимости от условий договоров.

Ранее политолог Николай Топорнин также высказал мнение, что позиция Бельгии по конфискации активов может измениться под давлением Евросоюза.

Напомним, издание Politico сообщило, что ЕК предложила выделить Украине 165 млрд евро из активов РФ.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае изъятия активов ЕС сможет продолжать «тратить украинцев» в течение нескольких лет.

