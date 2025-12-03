Рязань
Politico: ЕК предложила выделить Украине 165 млрд евро из активов РФ
Европейская комиссия предложила предоставить Украине «репарационный кредит» в €165 млрд за счет замороженных в Европе российских государственных активов. Из этой суммы €140 млрд планируют взять из средств в бельгийском депозитарии Euroclear, а €25 млрд — со счетов частных банков. Однако Бельгия выразила опасения, заявляя, что предложенный текст не удовлетворяет её требования, и требует юридически обязательных и безотзывных гарантий, а также справедливого распределения правовых рисков между странами ЕС. Этот кредит входит в более широкий пакет помощи Украине до $210 млрд: €115 млрд — на оборонную промышленность, €50 млрд — на бюджетные нужды, €45 млрд — на погашение займа G7.

Европейская комиссия (ЕК) предложила предоставить Украине «репарационный кредит» в размере €165 миллиардов, используя денежные средства замороженных российских государственных активов в Европе. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на документы ЕК.

Согласно предложению, €140 миллиардов будут покрыты за счет активов, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear, а оставшиеся €25 миллиардов — за счет средств на счетах частных банков. Однако Бельгия выразила опасения по поводу содержания документа, отмечая, что текст не отвечает ее требованиям. Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что «текст, который Комиссия представит сегодня, не разрешает наши опасения».

Репарационный кредит является частью более широкого пакета финансовой помощи Украине на сумму до $210 миллиардов, который Европа планирует предоставить в ближайшие годы. Основная часть средств — €115 миллиардов — будет направлена на финансирование оборонной промышленности Украины, €50 миллиардов — на покрытие бюджетных потребностей Киева, а оставшиеся €45 миллиардов будут использованы для погашения займа, предоставленного G7 в 2024 году.

Важно отметить, что в бельгийском депозитарии Euroclear находится большая часть заблокированных в ЕС активов России — €191 миллиард. При обсуждении изъятия этих средств Бельгия требует от стран Евросоюза предоставить «юридически обязывающие, безусловные и безотзывные» гарантии по кредиту и распределить все правовые риски между государствами.