Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
Втр, 09
Срд, 10
ЦБ USD 77.27 1.18 09/12
ЦБ EUR 89.71 1.01 09/12
Нал. USD 78.53 / 78.35 08/12 18:20
Нал. EUR 90.41 / 92.20 08/12 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 343
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 321
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 198
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 907
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
«АвтоВАЗ» снизил цены почти на все модели Lada
Так, седан Lada Iskra в последнем месяце 2025 года можно приобрести от 999,2 тыс. руб. с учетом всех скидок. Lada Vesta доступна от 1,22 млн руб., а Niva Legend — от 768 тыс. руб. На покупку Lada Aura действует скидка до 555 тыс. руб., автомобиль можно купить от 2,049 млн руб., добавили в компании. Скидка действует и на Lada Largus — до 250 тыс. руб. при использовании фирменных кредитных программ.

«АвтоВАЗ» снизил цены почти на все модели Lada. Об этом сообщает РБК.

Так, седан Lada Iskra в последнем месяце 2025 года можно приобрести от 999,2 тыс. руб. с учетом всех скидок. Lada Vesta доступна от 1,22 млн руб., а Niva Legend — от 768 тыс. руб. На покупку Lada Aura действует скидка до 555 тыс. руб., автомобиль можно купить от 2,049 млн руб., добавили в компании. Скидка действует и на Lada Largus — до 250 тыс. руб. при использовании фирменных кредитных программ.

«Дополнительно к акциям от бренда на Largus CNG (на газовом топливе — Прим. РБК) распространяются государственные субсидии, новый битопливный фургон в декабре можно приобрести от 1,6 млн руб., а универсал — от 1,695 млн руб. «, — отметила пресс-служба АвтоВАЗа.