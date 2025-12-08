«АвтоВАЗ» снизил цены почти на все модели Lada

Так, седан Lada Iskra в последнем месяце 2025 года можно приобрести от 999,2 тыс. руб. с учетом всех скидок. Lada Vesta доступна от 1,22 млн руб., а Niva Legend — от 768 тыс. руб. На покупку Lada Aura действует скидка до 555 тыс. руб., автомобиль можно купить от 2,049 млн руб., добавили в компании. Скидка действует и на Lada Largus — до 250 тыс. руб. при использовании фирменных кредитных программ.

«АвтоВАЗ» снизил цены почти на все модели Lada. Об этом сообщает РБК.

«Дополнительно к акциям от бренда на Largus CNG (на газовом топливе — Прим. РБК) распространяются государственные субсидии, новый битопливный фургон в декабре можно приобрести от 1,6 млн руб., а универсал — от 1,695 млн руб. «, — отметила пресс-служба АвтоВАЗа.