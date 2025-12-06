За сутки в Рязанской области потушили семь пожаров
По одному пожару произошло в Рязани и Шацком районе, а также два в Рязанском районе. Кроме того, спасатели трижды выезжали на тушение мусора.
За последние сутки в Рязанской области зарегистрировано четыре техногенных пожара. Об этом сообщили в региональном МЧС 6 декабря.
Напомним, после падения БПЛА на крышу многоэтажного жилого дома в Рязани, там горела крыша.