За сутки в Рязанской области потушили семь пожаров

По одному пожару произошло в Рязани и Шацком районе, а также два в Рязанском районе. Кроме того, спасатели трижды выезжали на тушение мусора.

За последние сутки в Рязанской области зарегистрировано четыре техногенных пожара. Об этом сообщили в региональном МЧС 6 декабря.

Напомним, после падения БПЛА на крышу многоэтажного жилого дома в Рязани, там горела крыша.