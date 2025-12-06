Падение осколков беспилотников ночью вызвали пожар в Рязани

Осколки украинских беспилотников ночью вызвали пожар в Рязани. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своих соцсетях около трех часов ночи.

Дежурными средствами ПВО над территорией Рязанской области сбиты БПЛА. Число беспилотников не уточняется.

«Падение обломков произошло в нескольких районах Рязани. Возгорание оперативно ликвидировали. Пострадавших и серьезных повреждений нет, оценивается материальный ущерб», — написал глава региона.

На месте работали оперативные службы.

Губернатор также напомнил, что в регионе действует запрет на публикации в соцсетях фото и видео последствий террористических атак.

В случае обнаружения обломков беспилотника, рязанцев призвали не приближаться к ним и немедленно вызывать оперативные службы по номеру 112.

Позже стало известно, сколько беспилотников сбили в небе Рязанской области ночью. На территории региона действовала опасность атаки БПЛА. В 04:29 ее отменили.