В Рязани беспилотник упал на крышу многоэтажки

Сообщается, что поврежден один многоэтажный жилой дом — возгорание на крыше оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Глава региона также сообщил, что обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий. Пострадавших и серьезного ущерба нет. «Все оперативные службы работают слаженно, оценивается материальный ущерб», — написал Малков.

В Рязани беспилотник упал на крышу жилой многоэтажки. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своих соцсетях 6 декабря.

Напомним, прошедшей ночью средства ПВО уничтожили в небе Рязанской области 29 беспилотников.