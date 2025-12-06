В Рязани беспилотник упал на крышу многоэтажки
Сообщается, что поврежден один многоэтажный жилой дом — возгорание на крыше оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Глава региона также сообщил, что обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий. Пострадавших и серьезного ущерба нет. «Все оперативные службы работают слаженно, оценивается материальный ущерб», — написал Малков.
Напомним, прошедшей ночью средства ПВО уничтожили в небе Рязанской области 29 беспилотников.