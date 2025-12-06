В Венгрии заявили, что Европа готовится к войне с Россией

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что, по мнению Будапешта, недавние инициативы ЕС и планы по наращиванию военных расходов — направлены на затягивание конфликта на Украине и подготовку Евросоюза к возможному военному противостоянию с Россией к 2030 году.

В Венгрии заявили, что Европа готовится к войне с Россией. Об этом написали в ТАСС.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что, по мнению Будапешта, недавние инициативы ЕС и планы по наращиванию военных расходов — направлены на затягивание конфликта на Украине и подготовку Евросоюза к возможному военному противостоянию с Россией к 2030 году.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что у Украины «нет шансов» победить в конфликте с Россией. При этом сообщалось, что Москва заранее подготовилась к потенциальным угрозам со стороны Европы, осознавая возможность военных приготовлений со стороны западных стран.