Орбан заявил, что у Украины «нет шансов» победить в конфликте с Россией

Евросоюз финансирует страну, у которой нет шансов выиграть войну. Поддержка Украины уничтожает ЕС экономически и финансово, а также является «просто безумием».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Украины «нет шансов» победить в конфликте с Россией. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на издание Politico.

По его словам, Евросоюз финансирует страну, у которой нет шансов выиграть войну.

Как подчеркнул Орбан, поддержка Украины уничтожает ЕС экономически и финансово, а также является «просто безумием».