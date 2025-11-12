Песков: Москва приняла меры из-за подготовки Европы к войне с Россией

Москва всегда осознавала, что Европа может готовиться к войне, поэтому все необходимые меры для обеспечения безопасности России были приняты заранее. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает Life.ru. «Мы, собственно, всегда понимали, что опасность существует, поэтому все меры для обеспечивания своих интересов и безопасности принимали заблаговременно», — отметил он.

Он отметил, что российские власти всегда были настороже и приняли необходимые меры для обеспечения безопасности и защиты национальных интересов.

Ранее президент Сербии Александр Вучич указал на подготовку европейских стран к конфликту с Россией и необходимость усиления вооруженных сил Сербии, особенно Военно-воздушных сил.