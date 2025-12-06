В Рязанской области отменили угрозу атаки БПЛА

Угрозу беспилотной опасности на территории Рязани и области отменили в 04:29. Угроза действовала с 22:09 5 декабря. Жителей просили не подходить к окнам. Ночью на территории региона сбили 29 БПЛА. В нескольких районах Рязани падали осколки, произошел пожар.