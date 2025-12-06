Стало известно, сколько беспилотников уничтожили над Рязанской областью

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Рязанской области. Всего сбили 116 БПЛА. Из них 27 — над территорией Воронежской области, 23 — над территорией Брянской области, 21 — в небе Белгородской области, шесть в Тверской области, по три в Курской и Липецкой областях, два над территорией Тамбовской области, и по одному в небе Тульской и Орловской областях.

Стало известно, сколько беспилотников уничтожили над Рязанской областью. Информацию опубликовали в Минобороны 6 декабря.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Рязанской области. Всего сбили 116 БПЛА. Из них 27 — над территорией Воронежской области, 23 — над территорией Брянской области, 21 — в небе Белгородской области, шесть в Тверской области, по три в Курской и Липецкой областях, два над территорией Тамбовской области, и по одному в небе Тульской и Орловской областях.

Напомним, во время ночной атаки осколки сбитых БПЛА упали в нескольких районах Рязани, был пожар. На территории региона действовала опасность атаки БПЛА. В 04:29 ее отменили.