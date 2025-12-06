Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 06
Вск, 07
Пнд, 08
ЦБ USD 76.09 -0.88 06/12
ЦБ EUR 88.7 -1.2 06/12
Нал. USD 78.23 / 78.00 06/12 08:03
Нал. EUR 90.50 / 92.02 06/12 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 2025 13:10
1 051
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 003
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 035
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 698
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Стало известно, сколько беспилотников уничтожили над Рязанской областью
В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Рязанской области. Всего сбили 116 БПЛА. Из них 27 — над территорией Воронежской области, 23 — над территорией Брянской области, 21 — в небе Белгородской области, шесть в Тверской области, по три в Курской и Липецкой областях, два над территорией Тамбовской области, и по одному в небе Тульской и Орловской областях.

Стало известно, сколько беспилотников уничтожили над Рязанской областью. Информацию опубликовали в Минобороны 6 декабря.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Рязанской области. Всего сбили 116 БПЛА. Из них 27 — над территорией Воронежской области, 23 — над территорией Брянской области, 21 — в небе Белгородской области, шесть в Тверской области, по три в Курской и Липецкой областях, два над территорией Тамбовской области, и по одному в небе Тульской и Орловской областях.

Напомним, во время ночной атаки осколки сбитых БПЛА упали в нескольких районах Рязани, был пожар. На территории региона действовала опасность атаки БПЛА. В 04:29 ее отменили.