Рязанец пырнул ножом знакомого в гараже и получил условный срок. О конфликте, который произошел 5 июля 2025 года, рассказали в Железнодорожном районном суде.
Суд установил, что вечером компания молодых людей устроила посиделки в гаражном кооперативе в Рязани. Между двумя рязанцами произошел словесный конфликт. Он перерос в обоюдную драку.
Подсудимый рязанец нанес два удара ножом в туловище пострадавшего.
Отмечается, что это квалифицируется, как тяжкий вред здоровью.
«Подсудимый вину в инкриминируемом ему деянии признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, принес публичные извинения потерпевшему, а также добровольно возместил моральный вред», — отметили в пресс-службе суда.
Рязанца приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.