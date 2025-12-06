Рязанцам рассказали о погоде на 7 декабря
В воскресенье будет облачно, без существенных осадков. Местами туман и гололедица. Ветер южной четверти, 2-7 м/с. Температура воздуха по области ночью опустится до −3…+2°С, днем до −2…+3°С.
Рязанцам рассказали о погоде на 7 декабря. Прогноз опубликовали на сайте регионального МЧС.
В воскресенье будет облачно, без существенных осадков. Местами туман и гололедица.
Ветер южной четверти, 2-7 м/с.
Температура воздуха по области ночью опустится до −3…+2°С, днем до −2…+3°С.