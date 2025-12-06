Рязанцам рассказали о погоде на 7 декабря

В воскресенье будет облачно, без существенных осадков. Местами туман и гололедица. Ветер южной четверти, 2-7 м/с. Температура воздуха по области ночью опустится до −3…+2°С, днем до −2…+3°С.