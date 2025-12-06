Назван победитель голосования за звание культурной столицы России

Назван город-победитель народного голосования за звание «Культурная столица России — 2027». Об этом сообщили в Минцифры 6 декабря.

Голосование на портале Госуслуг проходило с 15 апреля по 5 декабря. Всего проголосовали более 1,8 миллионов раз.

Рязань вошла в число восьми финалистов конкурса. Также в финал вышли Новосибирск, Вологда, Калуга, Сочи, Ставрополь, Челябинск и Ульяновск.

По итогам народного голосования первое место занял Новосибирск — 412 тысяч голосов. На втором месте — Челябинск (272 тысячи голосов), на третьем — Вологда (236 тысяч голосов). Далее следуют Ставрополь и Сочи.

Окончательное решение о присвоении статуса «Культурная столица — 2027» будет принято 14 декабря 2025 года на заседании экспертного совета.

Конкурс проводится в третий раз. В 2025 году Культурной столицей России стал Грозный, в 2026 году — Омск.

Напомним, Рязань входила в десятку лидеров в конкурсе «Культурная столица 2026 года».