Рязань вышла в финал конкурса «Культурная столица 2027 года»

Финалистами конкурса «Культурная столица 2027 года» стали восемь городов: Рязань, Вологда, Калуга, Новосибирск, Сочи, Ставрополь, Ульяновск и Челябинск. Победителя определят 14 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве. Проголосовать за Рязань можно на «Госуслугах» до 15 ноября. Всего на участие в конкурсе подавали заявки 26 городов.

Рязань вышла в финал конкурса «Культурная столица 2027 года». Об этом сообщило ТАСС.

Финалистами конкурса «Культурная столица 2027 года» стали восемь городов: Рязань, Вологда, Калуга, Новосибирск, Сочи, Ставрополь, Ульяновск и Челябинск.

Победителя определят 14 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве. Проголосовать за Рязань можно на «Госуслугах» до 15 ноября.

Всего на участие в конкурсе подавали заявки 26 городов.