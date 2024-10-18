Рязань вошла в десятку лидеров в конкурсе «Культурная столица 2026 года»

Отмечается, что Рязань вошла в Топ-10, набрав почти 57 тысяч голосов.

Рязань вошла в десятку лидеров в конкурсе «Культурная столица 2026 года». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что Рязань вошла в Топ-10, набрав почти 57 тысяч голосов.

На звание «Культурная столица 2026 года» претендовали 26 городов, в числе которых Рязань. В финал вышли Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Омск, Томск, а также агломерация городов Зарайск и Коломна.

Победителей объявят 12 декабря.