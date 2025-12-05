Женщина пострадала в ДТП в Рязани

Авария произошла вечером 4 декабря вблизи дома № 34 на улице Промышленной. 18-летняя жительница Рыбновского района за рулем «ВАЗ-211440» столкнулась с Renault Logan под управлением 37-летней рязанки. Пострадала водитель иномарка. Ей оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.