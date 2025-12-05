В Рязанской области женщина едва не зарезала подругу из-за любовника

Инцидент произошел в поселке Ухолово. За помощью в полицию обратилась 34-летняя жительница поселка. Она сообщила, что ее нетрезвая подруга угрожает ей убийством. Выяснилось, что причиной конфликта между женщинами стал мужчина, с которым они обе встречались в тайне от мужей. 33-летняя местная жительница пришла к подруге в гости со спиртным и между ними произошла ссора. Схватив со стола нож, гостья пригрозила хозяйке, что зарежет соперницу, если она не отступится от их общего знакомого. Испугавшись, жительница поселка убежала и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

