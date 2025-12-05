В Рязанской области пройдет рейд «Встречная полоса»

В пятницу, 5 декабря, рязанские инспекторы ГИБДД проведут мероприятие «Встречная полоса», направленное на пресечение нарушений ПДД. В ходе рейда сотрудники будут патрулировать дороги, выявлять нарушения и применять меры к водителям, создающим опасные ситуации. Согласно части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, за выезд на встречную полосу предусмотрено лишение прав на 4-6 месяцев или штраф 7,5 тысячи рублей.

ГИБДД призывает водителей соблюдать правила и быть внимательными на дороге.