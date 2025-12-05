Рязань
В Госдуме предложили повысить минимальную пенсию до 50 тысяч рублей
Депутаты фракции «Справедливая Россия» предложили увеличить минимальную страховую пенсию по старости до 50 тысяч рублей. Инициативу подготовили Сергей Миронов и Яна Лантратова. Сейчас минимальная страховая пенсия по старости составляет около 13,3 тысячи рублей, что ниже федерального прожиточного минимума пенсионера: примерно 15,2 тысячи рублей.

Депутаты фракции «Справедливая Россия» предложили увеличить минимальную страховую пенсию по старости до 50 тысяч рублей. Обращение по этому вопросу направили на имя главы Социального фонда России Сергея Чиркова, передает РИА Новости.

Инициативу подготовили Сергей Миронов и Яна Лантратова. Сейчас минимальная страховая пенсия по старости составляет около 13,3 тысячи рублей, что ниже федерального прожиточного минимума пенсионера: примерно 15,2 тысячи рублей.

По словам Миронова, повышение минимальной выплаты до 50 тысяч рублей обеспечит пожилым людям стабильный уровень жизни. Лантратова отметила, что такой шаг позволит старшему поколению активнее участвовать в жизни общества и соответствует задачам нацпроекта «Демография».