В Госдуме предложили повысить минимальную пенсию до 50 тысяч рублей

Депутаты фракции «Справедливая Россия» предложили увеличить минимальную страховую пенсию по старости до 50 тысяч рублей. Инициативу подготовили Сергей Миронов и Яна Лантратова. Сейчас минимальная страховая пенсия по старости составляет около 13,3 тысячи рублей, что ниже федерального прожиточного минимума пенсионера: примерно 15,2 тысячи рублей.

По словам Миронова, повышение минимальной выплаты до 50 тысяч рублей обеспечит пожилым людям стабильный уровень жизни. Лантратова отметила, что такой шаг позволит старшему поколению активнее участвовать в жизни общества и соответствует задачам нацпроекта «Демография».