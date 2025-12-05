В Госдуме хотят ужесточить наказание за незаконное использование знака «Инвалид»

В Госдуме предложили ужесточить наказание за незаконное использование знака «Инвалид» на автомобилях. Инициативу выдвинул председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает «Газета. ру». По его словам, настоящие инвалиды и их близкие не должны сталкиваться с проблемами в поиске парковочных мест, когда эти места занимают самозванцы. Нилов отметил, что действующие меры наказания неэффективны и требуют пересмотра. Предлагаемый законопроект подразумевает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), увеличивая административную ответственность за повторное незаконное использование знака «Инвалид» вплоть до лишения водительских прав на срок до трех месяцев.

Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»