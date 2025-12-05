Рязанцев пригласили на открытие Резиденции Деда Мороза

Мероприятие состоится 13 декабря в 15:00 в Лесопарке. В программе: встреча с Дедом Морозом, зимние игры и танцы вокруг елки, встреча с другими сказочными персонажами. Возрастное ограничение 0+