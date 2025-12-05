Рязанцев пригласили на открытие Резиденции Деда Мороза
Рязанцев пригласили на открытие Резиденции Деда Мороза. Об этом сообщает мэрия.
