Россиян предупредили о схеме мошенников с письмами о якобы неуплаченном налоге

Отмечается, что после 1 декабря россиянам стали приходить СМС и сообщения в мессенджерах с заголовками о неуплате налогов или, наоборот, переплате по ним. Внутри — ссылка на фальшивый сайт якобы ФНС или «Госуслуг».