Приставы взыскали с рязанца более полумиллиона рублей долга по алиментам

В Рязани судебные приставы взыскали с местного жителя долг по алиментам в размере 528 916 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Производство возбудили по решению суда о ежемесячном удержании четверти дохода на содержание детей. Мужчина длительное время не выполнял обязательства, после чего приставы ввели ряд ограничений. Ему закрыли выезд за границу, запретили регистрационные действия с автомобилем, ограничили право управления транспортом, а также арестовали зарплату и счета в банках.

В управлении отметили, что после этих мер мужчина погасил долг полностью. Средства поступили на депозит УФССП и перечислены получателю — бывшей супруге.