Почта России сообщила о порядке доставки пенсий и пособий в новогодние праздники

Почта России рассказала о графике доставки пенсий и социальных выплат на новогодние праздники. Выплаты за декабрь 2025 года пенсионеры получат в обычном порядке в течение декабря. В праздничные дни доставка начнется с 3 января 2026 года, с учетом работы почтовых отделений. Компания гарантирует своевременное перечисление всех выплат по согласованному с региональными отделениями Социального фонда графику.

Почта России рассказала о графике доставки пенсий и социальных выплат на новогодние праздники. Выплаты за декабрь 2025 года пенсионеры получат в обычном порядке в течение декабря. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В праздничные дни доставка начнется с 3 января 2026 года, с учетом работы почтовых отделений. Компания гарантирует своевременное перечисление всех выплат по согласованному с региональными отделениями Социального фонда графику.

По вопросам выплат клиенты могут обращаться в единый контакт-центр по телефону 8 (800)100-00-00 или через сайт компании. В личном кабинете на сайте и в приложении доступна информация о суммах, типах и датах выплат, а также возможность оформить повторную доставку.