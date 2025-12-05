Лариса Долина пообещала вернуть покупательнице квартиры деньги в полном объеме

Певица Лариса Долина пообещала вернуть деньги покупательнице своей квартиры Полине Лурье. Об этом артистка заявила в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. Долина подчеркнула, что для нее важно сохранить честь и восстановить справедливость, отметив, что Лурье не виновата в ситуации с мошенниками, которые ее обманули. «Для меня самое важное сохранить честь, достоинство и восстановить справедливость. Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Вы пострадавшая также, как и я. Я очень надеюсь что мы с вами все-таки встретимся и договоримся Я вам верну все деньги за квартиру," - сообщила певица. Полина Лурье на данный момент отказалась от комментариев по этому поводу.

Ранее сообщалось, что Ларису Долину могут «вырезать» из новогоднего фильма из-за скандала с квартирой.

Также россиянам рассказали, как защититься от «схемы Долиной» при покупке жилья.