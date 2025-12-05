Рязань
Лариса Долина пообещала вернуть покупательнице квартиры деньги в полном объеме
Ранее сообщалось, что Ларису Долину могут «вырезать» из новогоднего фильма из-за скандала с квартирой.

Также россиянам рассказали, как защититься от «схемы Долиной» при покупке жилья.