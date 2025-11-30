Ларису Долину могут вырезать из новогоднего фильма из-за скандала с квартирой
Народную артистку России Ларису Долину могут вырезать из музыкального фильма «Невероятные приключения Шурика» из-за скандала с квартирой. Об этом сообщил «Абзац». Отмечается, что создатели «опасаются провала» в прокате. Фильм должен выйти 11 декабря, поэтому съемочной команде, как сообщил «Абзац», нужно в сжатые сроки искать возможную замену певице. В музыкальной комедии Долина исполнила кавер на трек Инстасамки «За деньги да». Ранее сообщалось, что россияне массово начали сдавать билеты на ее концерты.
