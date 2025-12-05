Россиянам рассказали, как защититься от «схемы Долиной» при покупке жилья

По словам юристов, покупателю необходимо проанализировать сам объект и цепочку перехода прав. Также необходимо запросить расширенную выписку из ЕГРН, внимательно изучить основания предыдущих переходов: приватизация, наследство, дарение, раздел имущества. Отмечается, что повышенное внимание заслуживают квартиры с конфликтной семейной историей, где могли обделить наследников или детей, а также объекты с быстрыми последовательными сделками. Покупателю нужно также изучить судебные базы и данные службы судебных приставов по продавцу, чтобы узнать, есть ли у него споры, банкротство и крупные долги. Все действия по проверке объекта и продавца нужно документировать.

