Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 05
Сбт, 06
Вск, 07
ЦБ USD 76.97 -0.99 05/12
ЦБ EUR 89.9 -0.69 05/12
Нал. USD 78.03 / 77.50 05/12 13:30
Нал. EUR 90.44 / 91.99 05/12 13:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
Вчера 13:10
904
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
901
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
970
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 620
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россиянам рассказали, как защититься от «схемы Долиной» при покупке жилья
По словам юристов, покупателю необходимо проанализировать сам объект и цепочку перехода прав. Также необходимо запросить расширенную выписку из ЕГРН, внимательно изучить основания предыдущих переходов: приватизация, наследство, дарение, раздел имущества. Отмечается, что повышенное внимание заслуживают квартиры с конфликтной семейной историей, где могли обделить наследников или детей, а также объекты с быстрыми последовательными сделками. Покупателю нужно также изучить судебные базы и данные службы судебных приставов по продавцу, чтобы узнать, есть ли у него споры, банкротство и крупные долги. Все действия по проверке объекта и продавца нужно документировать.

Россиянам рассказали, как защититься от «схемы Долиной» при покупке жилья. Об этом РИА Новости рассказали в ассоциации юристов России.

По словам юристов, покупателю необходимо проанализировать сам объект и цепочку перехода прав.

Также необходимо запросить расширенную выписку из ЕГРН, внимательно изучить основания предыдущих переходов: приватизация, наследство, дарение, раздел имущества.

Отмечается, что повышенное внимание заслуживают квартиры с конфликтной семейной историей, где могли обделить наследников или детей, а также объекты с быстрыми последовательными сделками.

Покупателю нужно также изучить судебные базы и данные службы судебных приставов по продавцу, чтобы узнать, есть ли у него споры, банкротство и крупные долги.

Все действия по проверке объекта и продавца нужно документировать.