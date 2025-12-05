Каждый третий рязанец сталкивался с конфликтами из-за графика отпусков

Согласование отпусков в трудовых коллективах вызывает споры у 29% работающих рязанцев. Большинство конфликтов решают сами сотрудники: 27% рязанцев улаживают разногласия без вмешательства руководства, еще 2% требуют участия начальства или кадровиков. Остальным удается договариваться об очередности отпусков без споров — таких 68%.

Большинство конфликтов решают сами сотрудники: 27% рязанцев улаживают разногласия без вмешательства руководства, еще 2% требуют участия начальства или кадровиков. Остальным удается договариваться об очередности отпусков без споров — таких 68%.

Женщины чаще мужчин сообщают о конфликтах (33% против 25%). Зачастую споры возникают в коллективах, состоящих из сотрудников в возрасте 35—45 лет: 37% респондентов этой возрастной группы сталкивались с разногласиями. Наименее конфликтной оказалась молодежь до 35 лет.