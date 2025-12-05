Банк России с 8 декабря снимет лимиты на переводы валюты за рубеж

С 8 декабря Банк России снимает ограничения на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц — нерезидентов из дружественных стран. Об сообщается на сайте регулятора. Решение приняли в связи с устойчивой ситуацией на валютном рынке.

С 8 декабря Банк России снимает ограничения на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и физических лиц — нерезидентов из дружественных стран. Об сообщается на сайте регулятора.

Решение приняли в связи с устойчивой ситуацией на валютном рынке. При этом сохранятся ограничения для нерезидентов из недружественных стран: работающие в России могут переводить зарплату, а неработающие — средства за рубеж не отправят. Запреты не касаются иностранных инвесторов на российском финансовом рынке и операций через счета типа «Ин».

Также банки из недружественных стран смогут переводить рубли через корреспондентские счета в российских кредитных организациях. Это будет возможно при наличии счетов плательщика и получателя за рубежом.