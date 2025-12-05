Рязань
Активисты Рязанской области участвуют в V Международном форуме «#МЫВМЕСТЕ»
Форум объединил около 20 тысяч участников из всех регионов России и ряда зарубежных стран. В состав Рязанской делегации вошли более 30 человек: региональные призёры Международной премии #МЫВМЕСТЕ, серебряные волонтёры, студенты, руководители Добро. Центров и самые активные представители волонтёрского сообщества Рязанской области.

Региональный комитет по делам молодежи сообщает об участии делегации Рязанской области в V Международном форуме гражданского участия «#МЫВМЕСТЕ», который проходит в Национальном центре «Россия» в рамках реализации нацпроекта «Молодежь и дети».

«Конкурс объединяет активных жителей страны. Победа в нем — возможность реализовать свои инициативы при поддержке государства и принять участие в федеральных образовательных программах. Очень здорово, что наши земляки уделяют внимание социальным проектам, стремятся помогать людям», — заявил губернатор Павел Малков.

Отмечается, что представители Рязанской области активно участвуют в деловой программе форума. Она включает более 70 мероприятий, в том числе подведение итогов работы движения #МЫВМЕСТЕ и Года защитника Отечества, деятельности по поддержке участников специальной военной операции. В рамках форума представители ресурсных центров развития добровольчества и Добро. Центров из разных регионов России обсудили инициативу, связанную с разработкой корпоративного кодекса и кодекса волонтера — документов, которые закрепят единые стандарты поведения и взаимодействия внутри сообщества.

Рязанский клуб участников Международной премии #МЫВМЕСТЕ был отмечен дипломом, он вошел в число лучших в стране. Клуб действует с 2024 года под руководством Оксаны Клементьевой — призера Премии. В текущем году проведено более 140 мероприятий, официально зарегистрированных на платформе Добро. рф, реализуются четыре постоянно действующих проекта, включая «Неисчерпаемые ресурсы», «Социальные мероприятия и праздники». С июля 2025 года Клуб Рязанской области выступает наставником у региональных объединений в Самарской, Оренбургской, Ульяновской областей, Еврейской автономной области и республики Татарстан.