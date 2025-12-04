Суд взыскал с рязанской фирмы задолженность по договору поставки мяса

Арбитражный суд Рязанской области удовлетворил иск норильского мясоперерабатывающего комбината к рязанской фирме «Тайга» о взыскании задолженности по договору поставки мясной продукции. Между ООО «Мясоперерабатывающий комбинат «Норильский» и ООО «Тайга» был заключен договор, в рамках которого первая сторона осуществила поставку мясной продукции. Однако рязанская компания не произвела оплату за весь полученный товар. На момент рассмотрения дела ответчик не предоставил доказательства полной оплаты задолженности. Суд удовлетворил требования истца и обязал компанию выплатить задолженность в размере 418594 рубля, а также пени в размере 874842 рубля 99 копеек.

Арбитражный суд Рязанской области удовлетворил иск норильского мясоперерабатывающего комбината к рязанской фирме «Тайга» о взыскании задолженности по договору поставки мясной продукции. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, между ООО «Мясоперерабатывающий комбинат «Норильский» и ООО «Тайга» был заключен договор, в рамках которого первая сторона осуществила поставку мясной продукции. Однако, как выяснил суд, рязанская компания не выполнила свои обязательства полностью и не произвела оплату за весь полученный товар.

На момент рассмотрения дела ответчик не предоставил доказательства полной оплаты задолженности и не смог обосновать причины, освобождающие его от выполнения договорных обязательств. Суд, основываясь на представленных доказательствах, удовлетворил требования истца и обязал ООО «Тайга» выплатить задолженность в размере 418594 рубля, а также пени в размере 874842 рубля 99 копеек.