Суд взыскал с рязанской фирмы задолженность по договору поставки мяса

Арбитражный суд Рязанской области удовлетворил иск норильского мясоперерабатывающего комбината к рязанской фирме «Тайга» о взыскании задолженности по договору поставки мясной продукции. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, между ООО «Мясоперерабатывающий комбинат «Норильский» и ООО «Тайга» был заключен договор, в рамках которого первая сторона осуществила поставку мясной продукции. Однако, как выяснил суд, рязанская компания не выполнила свои обязательства полностью и не произвела оплату за весь полученный товар.

На момент рассмотрения дела ответчик не предоставил доказательства полной оплаты задолженности и не смог обосновать причины, освобождающие его от выполнения договорных обязательств. Суд, основываясь на представленных доказательствах, удовлетворил требования истца и обязал ООО «Тайга» выплатить задолженность в размере 418594 рубля, а также пени в размере 874842 рубля 99 копеек.