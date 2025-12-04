Рязань
Отмечается, что более 16 тысяч выпускников 11 и 9 классов прошли государственную итоговую аттестацию. Для того, чтобы обеспечить экзаменационный процесс работали более семи тысяч сотрудников в более чем 200 пунктах проведения экзаменов. ЕГЭ в Рязанской области прошло с рекордами. На максимальный балл экзамен по химии стали 14 выпускников, семь школьников сдали на 100 баллов экзамен по физике, что является рекордом для региона.

Рязанская область заняла 9 место по результатам проведения ГИА в 2025 году. Об этом сообщает минобр региона.

Отмечается, что более 16 тысяч выпускников 11 и 9 классов прошли государственную итоговую аттестацию.

Для того, чтобы обеспечить экзаменационный процесс работали более семи тысяч сотрудников в более чем 200 пунктах проведения экзаменов.

ЕГЭ в Рязанской области прошло с рекордами. На максимальный балл экзамен по химии стали 14 выпускников, семь школьников сдали на 100 баллов экзамен по физике, что является рекордом для региона. На едином госэкзамене по информатике 100 баллов смогли набрать три школьника, а по профильной математике — одна выпускница.