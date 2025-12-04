Путин оценил встречу со спецпосланником президента США Уиткоффом

Российский лидер назвал встречу «очень полезной». «Думаю, пока преждевременно говорить, но эта встреча была необходима», — добавил Путин. Он уточнил, что предложения, которые американская сторона привезла в Москву, так или иначе были основаны на договоренностях с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Путин добавил, что во время переговоров пришлось пройти практически по каждому пункту, поэтому встреча заняла столько времени. Кроме того, президент России заявил, что американская сторона разделила 27 пунктов плана Трампа на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Президент России Владимир Путин оценил встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом он заявил в интервью каналу India Today, передало 4 декабря РИА Новости.

Российский лидер назвал встречу «очень полезной».

«Думаю, пока преждевременно говорить, но эта встреча была необходима», — добавил Путин.

Он уточнил, что предложения, которые американская сторона привезла в Москву, так или иначе были основаны на договоренностях с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Путин добавил, что во время переговоров пришлось пройти практически по каждому пункту, поэтому встреча заняла столько времени.

Кроме того, президент России заявил, что американская сторона разделила 27 пунктов плана Трампа на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Напомним, переговоры состоялись в Кремле 2 декабря. Ранее Трамп заявил, что встреча прошла «очень хорошо».