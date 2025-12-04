Трамп заявил, что условия урегулирования для Украины «значительно ухудшились»

По мнению Трампа, Киеву нужно было раньше идти на сделку по урегулированию. Теперь многое против Украины, добавил американский президент. «Знаете, когда я был в этом офисе, то говорил об отсутствии козырей. Я сказал [Зеленскому. — прим. ред.], что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться. Тогда было значительно более хорошее время для урегулирования, но они по своей мудрости решили этого не делать», — сказал он. Кроме того, Трамп заявил, что встреча его спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным в Москве прошла «очень хорошо».

Американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что условия урегулирования конфликта «значительно ухудшились» для Украины с момента его встречи с Владимиром Зеленским. Его слова 4 декабря передало РИА Новости.

По мнению Трампа, Киеву нужно было раньше идти на сделку по урегулированию. Теперь многое против Украины, добавил американский президент.

«Знаете, когда я был в этом офисе, то говорил об отсутствии козырей. Я сказал [Зеленскому. — прим. ред.], что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться. Тогда было значительно более хорошее время для урегулирования, но они по своей мудрости решили этого не делать», — сказал он.

Кроме того, Трамп заявил, что встреча его спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным в Москве прошла «очень хорошо».

Напомним, переговоры состоялись в Кремле 2 декабря.