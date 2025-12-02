Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Уиткоффа
С российской стороны во встрече участвуют помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США — предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.
Российский лидер Владимир Путин 2 декабря принял спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Об этом сообщили на сайте Кремля.
Ранее сообщалось, что в Кремле состоятся переговоры о перемирии на Украине.