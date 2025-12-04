Опубликован прогноз погоды на 5 декабря в Рязанской области
В области будет облачно. Существенных осадков не ожидается. Местами прогнозируют гололедицу. Ветер будет южной четверти, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +3…+2°С, днем — −3…+2°С.
Опубликован прогноз погоды на 5 декабря в Рязанской области. Его разместили на сайте регионального ЦГМС.
