Опубликован прогноз погоды на 5 декабря в Рязанской области

В области будет облачно. Существенных осадков не ожидается. Местами прогнозируют гололедицу. Ветер будет южной четверти, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +3…+2°С, днем — −3…+2°С.