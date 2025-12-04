На изготовление госнаград от Рязанской области и футляров к ним выделили 3,9 млн

Всего планируется изготовить 3267 наград различных типов и 3741 футляр. Среди наград — знаки к почетным званиям, включая «Почетный гражданин Рязанской области», отраслевые звания (в здравоохранении, образовании, соцзащите и других сферах), почетные знаки («За заслуги перед Рязанской областью», «Родительская доблесть», «Почет и слава»), знаки отличия и памятные знаки Губернатора («Михаил Скобелев», «Благодарность от Земли Рязанской», «За усердие» и другие), а также знаки за выслугу лет. Подрядчик также поставит награды и футляры к ним.

На изготовление государственных наград от Рязанской области и футляров к ним выделили три миллиона 904 тысячи 703 рубля. Соответствующие два тендера опубликовали на сайте госзакупок.

Всего планируется изготовить 3267 наград различных типов и 3741 футляр. Среди наград — знаки к почетным званиям, включая «Почетный гражданин Рязанской области», отраслевые звания (в здравоохранении, образовании, соцзащите и других сферах), почетные знаки («За заслуги перед Рязанской областью», «Родительская доблесть», «Почет и слава»), знаки отличия и памятные знаки Губернатора («Михаил Скобелев», «Благодарность от Земли Рязанской», «За усердие» и другие), а также знаки за выслугу лет.

Подрядчик также поставит награды и футляры к ним.

Изготовление проведут в соответствии с геральдическими стандартами, с использованием официальной символики региона. Контракты действуют до апреля и мая 2026 года.

Фото — документация сайта госзакупок