Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
Птн, 05
Сбт, 06
ЦБ USD 77.96 0.5 04/12
ЦБ EUR 90.59 0.74 04/12
Нал. USD 78.80 / 78.55 04/12 16:30
Нал. EUR 91.20 / 92.16 04/12 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
3 часа назад
359
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
804
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
914
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 541
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
На изготовление госнаград от Рязанской области и футляров к ним выделили 3,9 млн
Всего планируется изготовить 3267 наград различных типов и 3741 футляр. Среди наград — знаки к почетным званиям, включая «Почетный гражданин Рязанской области», отраслевые звания (в здравоохранении, образовании, соцзащите и других сферах), почетные знаки («За заслуги перед Рязанской областью», «Родительская доблесть», «Почет и слава»), знаки отличия и памятные знаки Губернатора («Михаил Скобелев», «Благодарность от Земли Рязанской», «За усердие» и другие), а также знаки за выслугу лет. Подрядчик также поставит награды и футляры к ним.

На изготовление государственных наград от Рязанской области и футляров к ним выделили три миллиона 904 тысячи 703 рубля. Соответствующие два тендера опубликовали на сайте госзакупок.

Всего планируется изготовить 3267 наград различных типов и 3741 футляр. Среди наград — знаки к почетным званиям, включая «Почетный гражданин Рязанской области», отраслевые звания (в здравоохранении, образовании, соцзащите и других сферах), почетные знаки («За заслуги перед Рязанской областью», «Родительская доблесть», «Почет и слава»), знаки отличия и памятные знаки Губернатора («Михаил Скобелев», «Благодарность от Земли Рязанской», «За усердие» и другие), а также знаки за выслугу лет.

Подрядчик также поставит награды и футляры к ним.

Изготовление проведут в соответствии с геральдическими стандартами, с использованием официальной символики региона. Контракты действуют до апреля и мая 2026 года.

Фото — документация сайта госзакупок