В Рязанской области произошло смертельное ДТП

31 января на 326-м километре автодороги Р-22 в Александро-Невском районе произошло столкновение Kia и Ford. Водитель и пассажир Kia погибли на месте. Водитель и 12-летний ребенок Ford госпитализированы.