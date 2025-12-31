В Рязанской области произошло смертельное ДТП
31 января на 326-м километре автодороги Р-22 в Александро-Невском районе произошло столкновение Kia и Ford. Водитель и пассажир Kia погибли на месте. Водитель и 12-летний ребенок Ford госпитализированы.
По поручению прокурора области Дмитрия Коданёва прокуратура организовала проверку по факту ДТП.