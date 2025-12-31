Поезд через Рязань задерживается на 13 часов из-за неблагоприятных условий

Речь идёт про поезд № 137С/138С (Кисловодск — Нижний Новгород). В Рязани он должен останавливаться в 20:48, однако на момент публикации новости отставание в пути составляет 13 часов.

Из-за атаки БПЛА на задерживается поезд через Рязань. Об этом 31 декабря сообщает онлайн табло.

По данным Северо-Кавказской железной дороги, задержка произошла из-за неблагоприятных погодных условий.

«Сегодня, 31 декабря, в 2 часа 5 минут на участке между станциями Гирей и Отрадо-Кубанская… была нарушена работа контактной сети», — говорится в сообщении.