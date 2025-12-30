В Рязанской области за сутки поймали почти 100 машин с тонировкой

В Рязанской области за сутки поймали 93 машины с тонировкой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что всего инспекторы обнаружили 318 нарушений ПДД. Семь водителей находились за рулем в состоянии опьянения.

Два нарушения совершили пешеходы, а 20 допустили водители грузовых автомобилей.