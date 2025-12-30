В Рязанской области выросла заболеваемость ОРВИ

С 22 по 28 декабря ОРВИ заболели 10 030 рязанцев.. Рост по сравнению с предыдущей неделей составил +8,2%. Отмечается, что среди всех заболевших 56,7% — дети до 14 лет. За тот же период в регионе зафиксировали 19 случаев заболевания COVID-19.

